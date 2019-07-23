MEB sınav takvimi: 2019 sınav uygulama takvimi…

MEB yıllık olarak duyurduğu sınav takvimi ile AÖL, AÖO, MAÖL, MTSKS, Ortak Sınavlar, PYBS tarihlerini açıklıyor. Bu yılın takvimi de yılın başında erişime açıldı. İlk sınav Nisan ayında gerçekleşti. Sınav takvimine göre MEB’in açıkladığı tarihler şöyle; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi I. Dönem Sınavı 2019-2020 2019-2020 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL / 1, 7 Aralık 2019 ve 8 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.

MEB SINAV TAKVİMİ

MEB sınav takvimi içerisinde; LGS sınavı, bursluluk sınavı, AÖL sınavı, ehliyet sınavları bulunuyor. Yılın farklı zamanlarında düzenlenen bu sınavlar için kendi çalışma takviminizi oluşturmak istiyorsanız mutlaka tarihleri MEB açıkladı anda öğrenmeye çalışın. MEB’in sınav takvimine Ulaşmak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz…

MEB SINAV DUYURU SAYFASI

MEB 2019 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

LGS NEDİR: 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS’ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

PYBS NEDİR: Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavıdır. Her yıl düzenlenir ve burs ya da yatılı eğitim için başvurulur.