MEBBİS nedir? MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim işlemlerini kolaylaştırmak ve daha hızlı sürede işlemleri gerçekleştirmek için, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) adı verilen sistemi devreye soktu. Peki, MEBBİS nedir? MEBBİS giriş ekranı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

MEBBİS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), Milli Eğitim Bakanlığı’nca sunulan elektronik hizmetlerin bütününe denilmektedir. E-Okul gibi bir çok hizmet online olarak MEBBİS tarafından sunulur. Milli Eğitim Bakanlığının bir projesi olan MEBBİS uzun bir süredir geliştirilen ve 2007 Ocak ayında kullanıcıların kullanımına sunulmuş olan bir web sitesi yazılımıdır. E-devlet uygulamasının içeriğinde hizmet veren e-okul uygulaması olan bu sistem okul yönetim bilgi sistemidir.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI

MEBBİS sistemine ”https://mebbis.meb.gov.tr/default.aspx ” adresinden giriş yapıyoruz. Burada öncelikle dikkat etmeniz gereken tarayıcınızın adres satırında bu site adresini görmeden herhangi bir bilgi girişi yapmamanız güvenliğiniz için çok önemlidir. Daha sonra yukarıdaki bağlantı adresinden kullanıcı adı, şifre ve doğrulama kodunu girerek MEBBİS giriş butonuna basarak sisteme giriş sağlanıyor.

MEBBİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

MEBBİS şifrelerini unutan yada mevcut şifresi ile giriş yapamayan kullanıcılar https://mebbis.meb.gov.tr adresine girerek “ Şifremi Unuttum “ yazan yere tıklayabilir ve buradan şifrenizi belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-müfredat sisteminde yer alan “Şifremi unuttum” kısmında da “MEBBİS Kullanıcıları İçin Şifre Hatırlatma Bölümü” linkini tıklayarak şifre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MEBBİS ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

E-Yatırım İşlemleri

Personel İşlemleri

Halk Eğitim İşlemleri

E-Okul, E-Taşınır

Açık Öğretim Kurumları İşlemleri

E-Akademi İşlemleri

E-Yurt İşlemleri

E-Burs İşlemleri

Evrak İşlemleri

MEBBİS MODÜLLERİ

– Devlet Kurumları Modülü

– Denetim Planlama Modülü

– Kitap Seçim Modülü

– Sosyal Tesisler Modülü

– Kurum Standartları Modülü

– MEİS Modülü