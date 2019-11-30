MEB’den atama bekleyen öğretmen adaylarını heyecanlandıran tweet

Öğretmen adayları en az ‘En az 60 bin atama' beklerken, bu konuda tepkisiz kalan Bakanlık, ikinci dönem için yeni atamalara sosyal medya aracılığıyla da olsa küçük bir umut ışığı yaktı. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'nun sosyal medyadan yaptığı tweet paylaşımı adayları heyecanlandırdı.

GENEL MÜDÜR SEVİNDİRDİ

Genel Müdür Aydoğdu, “Değerli arkadaşlar, sadece şunu söyleyebilirim. Atama sayısının beklentileri karşılayabilecek düzeyde olması için Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un görüşmeleri kararlılıkla devam etmektedir” dedi. Aydoğdu'nun bu paylaşımına kısa sürece yüzlerce cevap veren öğretmen adayları, 20 bin atamayı kabul etmediklerini vurguladı.

ÖĞRETMENLER EN AZ 40 BİN BEKLİYOR

2023'e kadar öğretmen atamaları dengeli yapılmazsa yeni mezunlar da eklenince atama bekleyen aday öğretmen sayısının 1 milyon kişiyi geçmesi beklenirken öğretmenler umut veren paylaşım üzerine Genel Müdür Hamza Aydoğdu'du dan Şubat ataması için en az 40 bin öğretmen ataması beklediklerini bildiren paylaşımlar yaptı.



ÖĞRETMEN ADAYLARI NE DEDİ?

“Ufak da olsa sonunda bi şeyler duyduğum için bile mutluyum. Ne hallere düştük. Teşekkür ederiz“

“Çok şükür bize bir açıklama yaptınız. Lütfen emeklerimizin karşılığını istiyoruz. 20 bin kabul edilemez”

“Lütfen, Şubat ataması en az 40 bin olsun. Mağdur olmak istemiyoruz. 20 bin 30 binli sayılar çok çok az. Lütfen lütfen”

“700.000 atama bekleyen öğretmenler dururken, 200 bin açık varken bu kabul edilemez. 60 bin atama istiyoruz”

“Hocam çok sagolun içimize su serptiniz inşallah iyi bir rakam çıkar”