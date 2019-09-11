MEB’den tepki çeken ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ geri adımı!

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 10 Eylül’de saat 14.16’da yeni öğretim yılında 26 hedefini yayımladı.

24 SAAT SONRA VAZGEÇİLDİ

Atılganlık, Bağımlılıkla Mücadele, Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Bireysel Farklılıklara Saygı, Çatışma Çözme Becerileri, Çocuklarda Cinsel Eğitim, Duygu Kontrolü, Geleceği Planlama, Gelişim Dönemi Özellikleri, Hak ve Sorumluluklarını Bilme, İhmal İstismardan Korunma, İletişim Becerileri, İşbirliği Geliştirme, Karar Verme Becerisi, Kuşaklararası İletişim, Olumlu Davranış Geliştirme, Öz Bakım Becerileri, Özgüven Geliştirme, Özsaygı Geliştirme, Problem Çözme Becerileri, Sağlıklı Yaşam, Stresle Baş Etme Becerileri, Şiddeti Önleme gibi eğitimlerin son sırasında Cinsiyet Eşitliği de yer almıştı. Yeni liste de Cinsiyet Eşitliği kaldırılarak, 25 hedef yayımlandı.

STK’LARDAN ‘BASKI YAPILDI’ TEPKİSİ

Kadın cinayetleri ve cinsel istismardaki artışla birlikte küçük yaşlardan itibaren cinsiyet eşitliği bilincinin kazandırılması için okullarda eğitim verilecek olması eğitim camiasında sevinçle karşılanmıştı. Ancak MEB’in son anda dersi listeden çıkarması şaşkınlıkla karşılandı. MEB’e kadın sivil toplum kuruluşları ve eğitim sendikalarından tepki yağdı.

EĞİTİM SEN BAŞKANI AYDOĞAN: KARARLIYIZ VAZGEÇMEYECEĞİZ

Sözcü'ye konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Türkiye'de yıllardır toplumun her alında olduğu gibi eğitim alanında da toplumsal cinsiyet eşitliğini yok sayan uygulamalar hayata geçiriliyor. Son 2 yıldır kadın mücadelesi sonucu elde edilen kazanımlar da yok edilmeye çalışılıyordu. Bu kararla, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bakanlığın eğitimdeki 26 hedefi arasında artık yok. Eğitim Sen olarak, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi'nin zorunlu okutulması talebimizden de, mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“CİNSİYETÇİ EĞİTİM SÜRECEK”

Eğitimin toplumsal cinsiyet eşitliğini görmezden gelen mevcut yapının devam etmesinin aynı zamanda kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet, fiziksel ve cinsel istismarı da tetikleyeceğine dikkat çeken Başkan Aydoğan, “Kadın cinayetlerinin engellenmesi için öncelikle toplumsal bilinç oluşturulması gerekiyor. Bunun için de eğitimcilere çok önemli bir sorumluluk düşüyor. Eğitim alanında MEB yurt genelinde 162 okulda uygulanacağını daha önce ilan ettiği, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Okul Projesi’ni de çeşitli vesayet kesimlerinin hedef göstermesi sonunda iptal etmişti. YÖK'te toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili tüm proğramları bir kararla kaldırdı. Mücadelemiz sürecek” diye konuştu.