MEF Rektörü anlattı: Tebeşir, kara tahtadan yapay zekaya…

MEF Üniversitesi, dijital teknolojinin tüm hayatımıza egemen olduğu bir dünyada Z kuşaklarının ve sonrasının eğitimine, yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyor. 900 yıllık geleneksel eğitim sistemi yerine “Flipped Learning” eğitim-öğretim sistemi uygulaması ve farklı seçeneklerdeki lisans programlarıyla dünya yükseköğretimine yenilikler getirme ve öncülük etme hedefiyle 2012 yılında kurulan MEF'te birçok ders dijital kaynaklardan işleniyor, yapay zeka ile öğrencinin etkileşim içinde dersleri öğrenmesi sağlanıyor. Mezunlarının dünya genelinde birçok başarıya imza attığı üniversitenin Rektörü Muhammed Şahin ile konuştuk.

DÜNYADA BİR İLK…

Tebeşir ve kara tahta ile başlayan eğitim-öğretim yolculuğunun önce keçeli kalem, beyaz tahtayla farklılaşmasının ardından ise tepegöz ile powerpoint sunuma dönüşmesinin ardından tüm programlarında,aktif öğrenme yöntemi olan Flipped Learning ile eğitim-öğretim veren ilk ve tek üniversite olan MEF Üniversitesi yükseköğretime yön vermeye devam ediyor. MEF Üniversitesi'nde Açık Kitlesel Çevrimiçi Ders Platformları ders planlarına dahil edildi. Finaller kalktı. Flipped Learning ile global düzeyde yürütülen liderlik çalışmalarına uyarlanabilir, öğrenme uyumlu yapay zeka destekli dijital ders platformları da programlara eklendi.

YÜKSEKÖĞRETİM DİJİTALLEŞECEK

MEF Üniversitesi, yeni kuşağın algısına en uygun aktif öğrenme yöntemi olarak bilinen Flipped Learning’i 2014 yılından bu yana tüm programlarında aktif öğrenme yöntemi olan uygulayan dünyadaki ilk ve tek üniversite olarak kurulduğundan bu yana yükseköğretimde yürüttüğü öncü çalışmalar ile adından söz ettiriyor. MEF, Flipped Learning’te global düzeyde yürüttüğü liderlik çalışmalarının ardından 2017-2018 Akademik Yılı’nda uyarlanabilir öğrenme uyumlu, yapay zeka destekli dijital ders platformlarını programlarına dahil etti. Tüm bu gelişmeler ile dünyada yükseköğretimin dijitalleşmesinde 2016’da İngiltere’de ve 2019’da Amerika’da yayınlanan iki önemli kitabı ile global bir öncülük yürüten MEF Üniversitesi yeni bir öncülüğe daha imza attı.

ÖĞRENCİLER ÖĞRENMEYİ ÖĞRENECEK

MEF’te gelecek akademik yıldan itibaren, öğrencilerin lisans eğitimi süresince alacağı toplam seçmeli derslerden en az 2’si veya %20’sinin açık kitlesel çevrimiçi ders platformlarından alınması zorunluluğu getirildi. Harvard ve MIT tarafından kurulan ve şimdi 120’den fazla uluslararası kurumsal partneri olan Edx ile birlikte Stanford’tan iki profesörün başlattığı ve şimdi uluslararası 191 partneri olan Coursera başta olmak üzere, gelişmekte olan diğer açık kitlesel (FutureLearn, Cognitive Class, iversity, Udacity) ders platformlarından seçmeli derslerini alacak öğrenciler değişimi yaşayacak, kendini geleceğe daha hazır yetiştirecek, öğrenmeyi öğrenecek. Mezun olduklarında ise CV’lerinde aldıkları açık kitlesel platform eğitimleri fark yaratacak. MEF Üniversitesi, bu değişime ilave olarak yenilikçi bir projeyi daha hayata geçiriyor. İki yıl önce başlatılan örnek uygulamaların sonucunda, gelecek akademik yıldan itibaren, “Proje ve Ürün Odaklı Eğitim” sisteminin tüm lisans programlarında yaygınlaşması kararı alındı ve bunun neticesinde final sınavları akademik takvimden kaldırıldı.

DERSLER ÇEVRİMİÇİ İZLENEBİLECEK ÖĞRENCİLER HEP ONLİNE OLACAK

MEF Üniversitesi öğrencilerinin açık kitlesel çevrimiçi ders platformlarındaki kaynakların güncelliği, zenginliği, kalitesi ve kişiselleştirilmiş öğrenme seçeneklerinden de faydalanarak sektörün hızlı değişimlerini ve dünyanın dijital dönüşüm dinamiklerini yönetebilecek hale gelmelerini desteklemek için lisans eğitimi süresince alınacak toplam seçmeli derslerden en az 2’si veya %20’sinin açık kitlesel çevrimiçi ders platformlarından olan Edx, Coursera veya bölüm onayıyla diğer açık kitlesel ders platformlarından alınmasına karar verdi.

Dünyanın takip ettiği öncü üniversitelerin akademisyenleri ile sektörden profesyonellerin anlık sektör değişimlerine uygun olarak yürüttükleri eğitimleri kapsayan bu platformlar sayesinde MEF öğrencilerinin kendilerini keşfetmelerini, öğrenmeyi öğrenmelerini, değişimi ve sektörlerindeki yenilikleri yönetmeye hazır yetişmeleri hedefleniyor.

FİNAL SINAVLARI YOK, PROJE ODAKLI EĞİTİM VAR

MEF Üniversitesi’nde iki yıl önce belli derslerde denemeleri başlatılan ve bugüne kadar başarıyla sürdürülen “proje ve ürün odaklı eğitim” modelinin yaygınlaştırılması ile birlikte final haftası kaldırıldı. MEF’li öğrencilerin dersleri, proje ve ürün odaklı eğitim modeliyle tasarlanacak, öğrenme içselleştirilecek, öğrenilen yaşanacak. Deneyimleyen öğrenci, öğrendiğini unutmayacak.

“ÖĞRENCİ YANLIŞ YAPTIĞINDA SİSTEM EKSİKLERİNİ TAMAMLA DİYE UYARI VERİYOR”

Flipped Learning modelinde ise öğrenciye bilginin aktarımı yine akademisyenleri tarafından hazırlanan ders videoları ve makaleler, Excel dosyaları, PDFler, görseller, resimler ve PowerPoint slaytları gibi tamamlayıcı materyaller yardımıyla gerçekleştirildiğini anlatan Şahin, “Böylece bilginin transferi, grupla öğrenme alanından çıkarak kişisel öğrenme alanına girer” diyor. Aynı zamanda öğretim üyelerinin de sistemden kontrol ederek öğrencilerin eksik olduğu kısımları bulduğunu belirten Şahin, “Bu yapay zeka öğrenme yönteminde öğrenci yanlış yaptığında sistem onu uyarıyor ve eksiklerini tamamla diyor. Böylece, hızlı öğrenen bir öğrenci ile yavaş öğrenen bir öğrencinin arasındaki fark azalmış oluyor” dedi. Şahin, aldıkları kurumsal karar gereği final sınavları yapılmayacağını belirterek, “Final sınavları yerine öğrencilerin proje ve ürün odaklı öğrenmelerini sağlayacağız, bu yıl aldığımız karar gereği final sınavları olmayacak” dedi.

“KARŞINIZDA MİLENYUM NESLİ VAR”

İlk öğrencilerimizi almadan önce, nasıl bir öğrenme yöntemi geliştirecekleri yönünde uzun araştırmalar yaptıklarını belirten Şahin, “Karşımızda milenyum nesli var, bu nesil teknolojinin içine doğdu ve geleneksel eğitim sistemi yerine biz onlara dijital bir eğitim sistemi sunuyoruz. Bu sistemde öğrenci aktif, öğretim üyesi de moderatör oluyor. Öğrenci derse gelmeden videoyu izliyor sınıfta da bunun üzerine çalışıyor, tartışıyor bir fikir sunabiliyor. Bu sistemde öğrencinin bilgiyi içselleştirmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

“MEZUNLARIMIZIN YÜZDE 72'Sİ İŞ BULDU”

Aynı zamanda dijital bir kütüphaneye de sahip olan MEF Üniversitesi'nde Eğitim, Hukuk, İktisadi ve İdari ve Sosyal Bilimler, Mühendislik, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri'nde olmak üzere toplam 15 bölüm bulunuyor. Şehrin içinde üniversite mantığı ile inşa edilen üniversitenin mezunları ile ilgili yapılan araştırma da dikkat çekici detaylar yer alıyor.

Yaptıkları araştırma verilerini paylaşan Rektör Şahin, “İlk lisans mezunlarımızın yüzde 72'si iş buldu, yüzde 12'si kişisel gelişim eğitimi alıyor, yüzde 12'si yüksek lisans yaparken sadece yüzde 4'ünün aktif iş arayışı devam ediyor” dedi.

“KURUMSAL YÖNETİM MEMNUNİYETİNDE 1. SIRADAYIZ”

Öğrencilerin başarılarını anlatmaya devam eden Şahin, “Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ndeki öğrencilerimizin çalışmaları ile Mimarlık Eğitim Derneği(MİMED) Ödülleri ile 2018'de en çok ödül alan üniversite olduk. MİMED’in verdiği 660 proje arasından seçilen 34 ödülün 10'unu MEF'li öğrenciler aldı. Münih'teki Global Entepreneursship Summer School'a tüm dünyadan 35 Türkiye'den ise sadece 1 MEF'li mühendislik öğrencisi kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi yaz dönemi stajına tüm üniversitelerden sadece 60 öğrenci alındı, biri MEF'li. 2018 yılında 83 öğrenci 6-8 hafta olmak üzere kısa süreli staja gitti, bunlardan da 15'i MEF'li. İASTE 2018'de yurt dışına staja Türkiye'den 110 öğrenci gitti, 21'i MEF'li. Türkiye Üniversiteler Yüzme Şampiyona'sında 5 altın madalya MEF'li öğrencilerin oldu” bilgisini paylaştı. Ayrıca, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda 188 üniversite arasında kurumsal yönetim memnuniyetinde 1. Olan MEF Üniversitesi yine aynı araştırmada ilk 10’da yer alarak, A+ üniversite kategorisine girdi ve Rektör Şahin'de altın ödül sahibi rektörler arasında yerini aldı.

“DİJİTAL METİN HIZI, ÖĞRENCİNİN ALGILAMA HIZINA GÖRE DEĞİŞİYOR”

Üniversitedeki eğitim sisteminin geliştirilmesi için yazmış oldukları kitapların isimlerini de paylaşan Şahin, “The Flipped Approach Higher Education”, “The New University Model”, “The Nwew University Model Flipped Adaptive Digital Active Learning” isimli kitapların yükseköğretimin dijital dönüşümü için kaynak olduklarını kaydetti. Derslerin işlenme mantığını aktaran Şahin, “MEF’te birçok ders kaynağı, her öğrencini öğrenme hızına uygun olarak artık yapay zeka destekli çünkü dijital çağ bunu gerektiriyor” dedi.

“GELİŞMELERİ TAKİP EDEN DEĞİL YÖNETEN KONUMUNDAYIZ”

Dünyadaki gelişmeleri bizzat takip eden değil yöneten bir kurum olduklarının altını çizen Şahin, “Bu başarımızı yapay zeka destekli dijital kaynaklarımıza ve aktif öğrenme yöntemi olan Flipped Learning’e borçluyuz. Şu anda yeni çağa eğitim anlamında, yayımladığımız kitaplarla dünyada lider konumda olduğumuzu gösterdik” dedi.

“EĞİTİME SİYASETİ KARIŞTIRMAMAMIZ GEREKİYOR”

PİSA sonuçlarını bir eğitimci olarak sorduğumuz Şahin, “Eğitimin neresinde doğru yapıyoruz ki? Bu sonuçların düzeltilmesi için öncelikle liyakatli yöneticilere ihtiyacımız var, her işe siyaseti karıştıralım ama eğitime, bilime, teknolojik gelişmelere ve sağlık alanına siyaseti hiç karıştırmayalım. Eğitim kurumlarında özgür düşünce ortamının olması illaki gerekiyor” dedi. PİSA Türkçe sonuçları ile ilgili, “Anadilimizde bile 45-46 bandındayız, çocuklarımız okuduklarını anlamıyor. Demek ki sınav odaklı bir eğitim sistemi işe yaramıyor” dedi.

“DÜNYADA EN ÇOK SINAV YAPAN ÜLKEYİZ”

Dünyada en çok sınav yapan ülke olduğumuzu aktaran Şahin, “Üniversiteler meslek edindirme kursları değildir, öğrencileri geleceğe hazırlayan kurumlardır. Şu anki geleneksel eğitim sistemi ile 50-60 yıl iş hayatında tutunabilmek mümkün değildir. Türkiye Bilişim Sektörü Derneği'ne göre her yıl 10 bin genç bilişimci yurtdışına gidiyor, giden de geri dönmüyor. Bunun sebeplerini oturup düşünmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

REKTÖR ÖĞRENCİLERİN ULAŞMASI İÇİN TELEFONUNU PAYLAŞTI

16-29 Temmuz tarihleri arasında her bölümden öğrenci,, akademisyen ve uzman tercih danışmanları ile adaylara destek olmak için MEF Üniversitesi'nin hazır olduğunu ileten Şahin, “Biz her gün buradayız, üniversite adayları gelip görsünler. Öğretim üyesini tanısınlar, rektörü tanısınlar, üniversitenin kurucu eğitim kökenli mi iş adamı mı hepsini incelesinler. İnglizce günümüzde çok önemli, bu da onlar için belirleyici bir unsur olmalı” diyerek, öğrencilerin ulaşabilmesi ve sorularının cevaplanabilmesi için kendi cep telefonumu numarasını paylaştı. Rektör Muhammed Şahin'e, 0530 644 00 50 No'lu hattan ulaşabilirsiniz.

MEF Üniversitesi Adresi: Ayazağa Caddesi. No:4 Maslak 34396 Sarıyer-İstanbul

Tel: 0212 395 36 95

İŞTE BÖLÜMLER



Eğitim Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

BURS OLANAKLARI

Öğrencilerin merkezi yerleştirme puanlarına göre, yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50, yüzde 25 oranlarında burslu olarak alıyor. Bu burslara ilave olarak, Türkiye Özel Okullar Derneği'ne Üye Okullar Eğitim Bursu, Hakim, Savcı ve Avukat Eğitim Bursu, Türkiye Geneli Başarılı Devlet Liseleri Eğitim Bursu ve Nazmi Arıkan Eğitim Kurumları bursları da bulunuyor.

YURT OLANAKLARI



Üniversiteye yürüme mesafesinde 280 kapasiteli kız öğrenci yurdu bulunuyor. Ayrıca, erkek öğrenciler için anlaşmalı yurtlar da bulunuyor.