MEF Üniversitesi 500 yıllık şatonun geleceğinin tasarlandığı sergiye davet edildi

The Domaine National de Chambord tarafından Chambord Şatosu'nun 500. yılını kutlamak üzere organize edilen, küratörlüğünü ünlü Fransız Mimar Dominique Perrault'nun yaptığı, şatonun geleceği üzerine fikirler üreten projelerden oluşacak sergi için MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dünyadan sergi için davet alan 18 mimarlık okulundan biri olurken Türkiye'den de davet alan tek mimarlık fakültesi oldu.

Öncelikle ‘‘21. yy'da Chambord nasıl hayal edilebilir?'' fikri ile dünyadan sadece 50 mimarlık okulu davet edildi ve proje sunmaları istendi. Bilimsellik ve ütopik düşünce bir araya getirilerek, yaşayan bir mirasın güzelliği, çağdaş teknoloji ile en ahenkli şekilde nasıl birleşebileceği çalışıldı. Daha sonra sunulan projeler arasından 18'i seçilerek sergiye davet edildi. MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden 5 öğrenci ve 5 öğretim üyesinin yaptığı çalışma, Türkiye'den tek, dünyadan ise sergiye davet alan 18 mimarlık okulundan biri oldu.

‘‘Chambord Inachevé'' başlıklı yarışma için MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri Merve Akdoğan, Nimet Değertaş, Yusuf Aras Kalkan, Sena Ünal, Selin Alara Bilgin ve MEF Öğretim Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Burcu Serdar Köknar, Dr. Öğretim Üyesi Ozan Avcı, Dr. Öğretim Üyesi Kürşad Özdemir, Ar. Gör. Derya Uzal, Ar. Gör. Beril Sarısakal'dan oluşan MEF FADA DesignLab ekibi tarafından önerilen proje ile MEF Üniversitesi Türkiye'den sergiye davet edilen tek okul, dünyadan ise 18 okul arasında olmanın gururunu yaşadı.

MEF Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi DesignLab'ın ‘‘Filling in the Blanks'' isimli projesinde, şatonun inşasına başlanıp tamamlanamamış kısımları robotlarca örülen bir lif ormanıyla kaplandı. Bu örüntüde yer alan kabinler, davetli araştırmacı ve sanatçıların üretim ve tecrübelerine ev sahipliği yaptı. Proje, 1 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek olan sergide tüm dünyadan davet edilen 18 mimarlık okulundan biri olarak sergilenecek.

Chambord Hakkında:

Geleneksel Fransız Ortaçağ biçimlerini İtalyan Rönesans mimarisi ile harmanlayan Chambord Şatosu, dünyadaki en görkemli şatolardan biridir. Fransa Kralı I. Francis tarafından av köşkü olarak yapımına başlanmış olan Şato, 1981 yılından bu yana kültürel varlık olarak Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.