Lise eğitiminde öğrencilere mesleki vermeyi amaçlayan Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri ile endüstri meslek liseleri sadece teoride eğitim vermez. Öğrenciler tercih ettikleri alana yönelik el becerisi de kazanır. Bu liseler makine, bilgisayar, bahçecilik, gazetecilik, moda tasarımı, turizm ve otelcilik, gıda teknolojisi, mobilya ve süsleme sanatları gibi yüzlerce bölüm içerir. Ayrıca bu liselerde ortak dersler, alan/dal dersleri ve seçmeli dersler görülür. Peki Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi nedir? Endüstri meslek lisesi nedir? İşte Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri…

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ NEDİR?

Bünyesinde sağlık, spor, ticaret, turizm, tarım, güzel sanatlar gibi birimleri bulunduran mesleki ve teknik anadolu liselerinde öğrencilere zorunlu derslerle beraber mesleki dersler verilir. Ayrıca öğrencilerin genel kültürünü de geliştirecek eğitimler verilir.

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ NEDİR?

Endüstri, sanayi ve işleyişim anlamına gelir. Ders programında alan dersleri bulunur. Endüstri meslek liselerinde öğrencilere mesleki eğitim uygulamalı olarak verilir. Öğrenciler gittikleri endüstri meslek lisesinde öğrenim gördükleri alana göre el becerisi de kazanırlar.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLAR