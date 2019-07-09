Mezuniyet töreninde bir ilk: Rektörden rektöre diploma

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde bir ilk gerçekleşti. Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını başarıyla tamamlayan Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül’e diplomasını Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak takdim etti.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı gibi birçok vakıf ve devlet üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Akgül, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı bölümünden mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Rektör Apak, Esenyurt Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Rektör Akgül'e takdim ettiği diploma ile bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayarak bu durumdan duyduğu gurur ve onuru dile getirdi. Bu diplomanın her iki kurum için çok güzel bir iş birliği olduğunun altını çizen Esenyurt Üniversitesi Rektörü, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörüne görevinde başarılar diledi. Veliefendi Hipodromunda gerçekleşen İstanbul Esenyurt Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını üniversite Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak’ın elinden alan Akgül, burada yaptığı konuşmada, mezun öğrencilere önerilerde bulundu.

“ÜLKEMİZE BORCUMUZU ÖĞRENEREK ÖDEYELİM”

Burada oluşumun bir tek nedeni var, o da öğrenmenin hobiye dönüştüğü bu sürecin keyfini keşfetmiş olmam. Zorunlu olarak karşı karşıya kaldığımız pek çok durumda, bazen bazı sıkıntılarla o süreci aşmakta bazı güçlükle karşılaştığımızı ve bunun motivasyonumuzu bozduğunu deneyimlemiş de birisi olarak, o sürecin keyfe dönüştürülmesini tavsiye ederim. Esas olan gerçekten bir şekilde ülkemizin bize sunduğu bu olanaklar çerçevesinde, bizim de ülkemize olan borcumuzu ödeyebiliyor olmak. Bu anlamda özellikle disiplinlerarası çalışıyor olmanın da çok büyük bir fayda sağladığını deneyimlemiş bir hoca olarak, bundan aldığım keyfi ayrıca paylaşmak isterim. Bir şekilde çevremize sevdiklerimize dostlarımıza, gelecekte yetiştireceğimiz evlatlarımıza, öğrencilerimize daha da önemlisi ülkemize fayda sağlayabiliyor olmanın yolu öğrenmekten geçiyor. Öğrenmek-öğrenmek-öğrenmek.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, “Lisansüstü eğitimde böyle ciddi bir sürecin burada kurgulanmış olması nedeniyle de Esenyurt Üniversitesi'ni tebrik etmek istiyorum.Çok keyifli bir süreçti benim için” diyerek sözlerini tamamladı.

“AKEV’DE 3. NESİL ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZU ORTAYA KOYDUK”

Rektörü olduğu Antalya AKEV Üniversitesi’nin aynı sorumluluk ve bilinçle ulusal ve yerel düzeyde tüm paydaşlarla değer üretmek üzerine etkin iş birlikleri kurarak, Türkiye’nin 2023 vizyonu ve gelecek hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağını belirten Prof. Dr. Akgül, üniversitesine yönelik de şunları söyledi:

“Bilginin ve teknolojinin şekillendirdiği yeni global sistemde üniversitemiz için farklı bir ufuk belirledik ve ” Nesil Üniversite” vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için de teknoloji üreten, ileri teknolojiyi kullanan ve transfer eden bilim üreten bir merkez olma yolunda üniversitemizde önemli reformları hayata geçireceğiz. Öğretim elemanlarımızdan çalışanlarımıza ve öğrencilerimize kadar bilim üretim merkezinin bütün bileşenlerinin katkısını ve ortak aklı hakim kılmayı istediğimiz yeni dönemde tüm camiamızın birikim ve deneyimlerinden yararlanmak başta toplumumuz olmak üzere üniversitemizi hak ettiği noktalara taşımamızda bize güç verecektir.”

Akgül yeni mezunları iş yaşamında çeşitli zorluklar beklediğini vurgulayarak, “Mesleki kariyerlerini başarılı bir şekilde sürdürmek isteyenlerin eğitim süreçlerini sadece pratikle sınırlamayıp lisansüstü eğitim alarak başarıyı yakalamaları daha olanaklıdır. Kariyer hayalleri kuran ve eğitimine devam etmek isteyen bütün öğrencilerimizi Antalya’ya bekliyoruz. Bütün veli ve öğrencilerimize sonsuz başarılar ve bol şans diliyorum” diye konuştu.