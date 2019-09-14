Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Okul kütüphaneleri sınıf oluyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, törende yaptığı konuşmada geçen yıl eylül ayında müzelerin öğretmen ve öğrenciler için eğitim ortamı olarak kullanılmasına ilişkin bir protokol yapıldığını hatırlatarak, “Bu konuda büyük mesafe kaydettik. Geçen bir yıllık sürede binlerce öğretmenimize müze eğitimi konusunda çalışmalar yapma imkanı sağladık. Müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılmasına yönelik yeni çalışmaları planladık.” dedi. İmzalanan protokolle müzelerin yanı sıra kütüphanelerin de eğitim ortamı olarak daha etkin kullanılmasının önünün açıldığını bildiren Selçuk, “Kütüphanelerimizde, eğitimde drama, masal anlatımı, zeka oyunları, okuma kültürü ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi için ciddi bir ortam var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Eğitim öğretimi sınıfın biraz dışına taşımak istiyoruz. Bir hayat sahnesi olarak gördüğümüz dünyayı eğitim ortamları olarak da değerlendirmek istiyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin okul dışında da yeni birtakım çalışmalara başlamalarını önemsiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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ÖĞRETMENLER DİJİTAL YAYIN ARŞİVİNİ KULLANABİLECEK

Selçuk, protokol kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının dijital yayın arşivinin öğretmenlerin kullanımına sunulacağını bildirerek, “Veriye erişim konusunda mümkün olduğu kadar açılım yapmak durumundayız. Bütün öğrenci ve öğretmenlerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırma konusundaki bu büyük adımı da çok önemli buluyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öğretmenlere sahne sanatları konusunda da destek sunacağına işaret eden Selçuk, şöyle devam etti; “Sahne sanatları ile öğretmenlerin eğitimi arasındaki ilişkinin ne kadar değerli olduğunu eğitimde drama faaliyetleri açısından görebiliyoruz. Öğretmenlerimizin sahne sanatları konusunda eğitim alması, eğitimde drama konusunda çalışmalar yapması sınıftaki performanslarını çok olumlu biçimde etkiliyor. Bu yüzden bu faaliyetleri derinleştirme konusundaki amaçlarımız da gün geçtikçe büyüyor.” Bakan Selçuk, tüm çalışmaların Türkiye’nin geleceği ve çocuklar için yapıldığına işaret ederek, bu çalışmalarla eğitim ve kültürde oluşacak birikimin uygarlığa daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

ÖĞRETMENLERE TİYATRO EĞİTİMİ

Bakanlığın internet sitesinde yer alan habere göre, Protokol kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin eğitim, kültür, sanat faaliyetlerinde kütüphanelerin etkin kullanılmasının sağlanması, öğretmenlerin sosyal becerilerinin ve mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi, başta tiyatro olmak üzere sahne sanatlarına yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor. Öğrencilerin okuma kültürü, bilgi okuryazarlığına yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması ve ücretsiz olarak sinema ile buluşturulması da hedefleniyor. Ayrıca, Devlet Tiyatroları (DT) sanatçıları tarafından öğretmenlere drama eğitimleri verilecek. Böylece öğretmenlerin de tiyatro oyunları hazırlaması ve sahnelemesine destek olunacak. Bakanlığa bağlı okullardaki öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitim drama, Türkçe’nin kullanımı ve diksiyon, akıl ve zeka oyunları, okuma kültürü, bilgi okuryazarlığı, masal anlatıcılığı, tiyatro, tiyatro tarihi, tiyatro oyunu yazarlığı, görsel sanatlar, sahne sanatları, sinema eğitimi alanlarından düzenlenecek. KAYNAK MEB