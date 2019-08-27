Milyonlarca öğrenci merak ediyor! 2019 Okullar ne zaman açılacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

2019 RESMİ TATİL TARİHLERİ

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

YAZ TATİLİNDE NE YAPMALI, NE YAPMAMALI?

Yaz tatilinde çocuk ve gençlerin sanal dünyadan mümkün olduğunca uzak tutulması, oyunla ve doğada vakit geçirmesi, imkanı olan ailelerin çocuklarına “köy hayatı” deneyimi yaşatması öneriliyor.

Uzmanlar ailelere, okulların kapanmasıyla 3 aylık yaz tatiline giren çocuk ve gençlerin gelecek eğitim-öğretim yılında adaptasyon sorunu yaşamaması ve teknolojiye bağımlı hale gelmemesi için yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sanal dünyadaki tehlikelerin çocukların ruhsal yapısını bozabildiğine işaret eden Unay, ailelerin bu konuda dikkatli olmasını istedi. Tatilde internet kafede saatlerce vakit geçiren, evinde odasından çıkmayan ve elinden mobil cihazını düşürmeyen çocukların aile, akraba ve arkadaşlarından hızlıca uzaklaştığını vurgulayan Unay, “Bundan 20 sene önceki çocukluk ile bugünün çocukluğu çok farklı. Sokaklar artık o eski sokaklar değil. Arkadaşlıkların dahi ‘sanal' olduğu bu dönemde çocuklarımızın yeniden oyunla ve doğayla buluşması gerekiyor.” diye konuştu.

Unay, çocukların yardımlaşmayı, sevgiyi ve saygıyı öğrenmelerinin gelecek açısından önemini vurgulayarak, siber zorbalığı bertaraf edebilmeleri için de teknolojik aletleri ve sosyal platformları daha verimli kullanabilmelerinin sağlanması gereğine dikkati çekti.