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MSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel temin sonuç sorgulama…

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuruları alındı, şimdi sıra sonuçlarda. MSB personel alımı başvuru sonuçları günlerdir bekleniyor. Peki MSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSB personel alımı detayları...

08:36 -
Haberler Eğitim
MSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel temin sonuç sorgulama…

MSB personel alımı başvuru süreci kasım ayında son buldu. MSB personel alımı sonuçlarının ocak ayının üçüncü haftası içinde açıklanması bekleniyordu fakat sonuçlar henüz duyurulmuş değil. MSB personel temini sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN?

MSB personel alımı sonuçları için resmi bir açıklama bulunmasa da başvuru sonuçlarının bu ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Ardından sınav gelecek, peki sınavda neler sorulacak? Genel Kültür Sınavı: Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına tabi tutulacaktır.
asker

SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?

Temin süreci başvuru, evrak kontrol, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

Mülakat sınavının yapılacağı yer ve zaman bilahare https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

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