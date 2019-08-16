MSÜ astsubaylık sonuç sorgulama: 2019 Astsubaylık kayıtları nasıl yapılacak?

MSÜ Astsubay adayları için kayıt ile ilgili açıklamalar yapıldı ve astsubaylık sonuçları açıklandı. Astsubaylık sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı. Sonuçların yanı sıra astsubay meslek yüksekokulları adayları için kayıt ile ilgili açıklamalara yer verildi. Kayıt yaptırma hakkı elde eden aday bilgileri 26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren günlük olarak https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı personel temin dairesi başkanlığı tarafından MSÜ astsubay alımı için yapılan duyuru şu şekilde;

Değerli Adaylarımız;

1. MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokullarına “Aday Yerleştirme İşlemleri” MSÜ Rektörlüğü koordinesinde ilgili Astsubay Meslek Yüksekokulları tarafından;

a. Kayıt işlemleri 26 Ağustos-13 Eylül 2019 (Son Tarih 13 Eylül 2019 saat 18.00) tarihleri arasında,

b. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında ilgili Astsubay Meslek Yüksekokulunda şahsen yapılacaktır.

2. Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarına göre çağrı işlemleri Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tarafından yapılacaktır. Kayıt yaptırma hakkı elde eden aday bilgileri 26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren günlük olarak https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara ÖSYM tarafından yapılan 2019-MSÜ Sınavına müracaatta belirtikleri telefon numaralarından da çağrı yapılacaktır.

Kendisine internet üzerinden ve telefonla çağrı yapılan her aday çağrı yapıldığı okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağını 24 saat içinde beyan etmek zorundadır. İnternet adresindeki çağrı listesinde adı yer alan adaylardan, listenin yayımlandığı tarih ve saatten itibaren 24 saat içinde (çağrı/kayıt işlemleri mesai günlerinde yapılmaktadır) çağrı yapıldığı okulu arayarak geleceğini beyan etmeyen adayların veya çağrı yapıldığı okul tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların “ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR.” Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.

3. Aday yerleştirme işlemlerinde öncelikle aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı sırası olacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününe kadar adayların öncelikli tercihleri dikkate alınacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününde ise intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin olarak icrası ile Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okullarına kayıt yaptıran, kayıt yaptıran ve ayrılan, intibak eğitimine katılan, intibak eğitimine katılıp ayrılanlar MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

4. Öncelikli tercihlerinden sıra gelme ihtimali olan adaylar diğer tercihlerinde çağrı sırası gelse dahi son 5 iş gününe kadar öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletileceklerdir. Bu adayların çağrı sırası gelen tercihlerine yerleşme hakları saklı kalacaktır. Bu adaylarla ilgili açıklamalar 26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.