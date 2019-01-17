MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı! MSÜ başvuru ücreti ne kadar? Başvuru nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 7 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek. İlk kez geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavın başvuruları yine ÖSYM tarafından alınıyor. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. İşte MSÜ başvuru kılavuzu ve sınav ücreti hakkında ayrıntılı bilgiler...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru ekranı! 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Saat 10.15’te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. 2019 MSÜ Sınava Giriş Yerlerinin sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor. İşte MSÜ başvuru ekranı ve MSÜ başvuru kılavuzu…

MSÜ BAŞVURU EKRANI

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU

ÖSYM’DEN FLAŞ AÇIKLAMA

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “Ek’te yer alan kılavuz, 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2’nci seçim aşamalarına başvuru, 2’nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamakta olup adayların başvuru öncesi ilgili kılavuzu dikkatle incelenmesi gerekmektedir.” denildi.

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2019 MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ VE ÖDEME YAPILABİLECEK BANKALAR

Başlangıç Tarihi : 16.01.2019 18:00

Bitiş Tarihi : 27.02.2019 23:59

Sınav Ücreti: 96TL

Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)