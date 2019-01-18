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MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı! MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? Kılavuzdaki şartlar neler?

MSÜ başvuru kılavuzu ile birlikte adayların merak ettikleri tüm ayrıntılar belli oldu. MSÜ fakülteleri ve yüksekokullarında öğrenim görmek isteyen adayların bu süreçte başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Geçtiğimiz gün başlayan MSÜ başvuruları 26 Şubat tarihine kadar sürecek. İşte MSÜ başvuru detayları...

android-time 08:12
Haberler Eğitim
MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı! MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? Kılavuzdaki şartlar neler?
MSÜ başvuru kılavuzu ile birlikte adayların merak ettikleri tüm ayrıntılar belli oldu. MSÜ fakülteleri ve yüksekokullarında öğrenim görmek isteyen adayların bu süreçte başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Geçtiğimiz gün başlayan MSÜ başvuruları 26 Şubat tarihine kadar sürecek. İşte MSÜ başvuru detayları...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili detayları yayınladı. MSÜ sınav başvuruları nasıl yapılacak ve MSÜ başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar…

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, 2019-MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı. Adayların ÖSYM tarafından başvuru tarihleri arasında yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

MSÜ BAŞVURU EKRANI

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.

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MSÜ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Saat 10.15'te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 2019 MSÜ Sınava Giriş Yerlerinin sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.

2019 MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başlangıç Tarihi : 16.01.2019 18:00
Bitiş Tarihi : 27.02.2019 23:59
Sınav Ücreti: 96TL

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Son güncelleme: android-time 09:1018.01.2019
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