MSÜ sınav başvuruları ne zaman? 2019 MSÜ sınav başvuru tarihi açıklandı!

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuru tarihleri belli oldu ve MSÜ sınavlarına başvuru yapacak adaylar şartları ve önemli tarihleri araştırmaya başladı. Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru yapabilecekler. İşte tarihler ve detayları...

MSÜ sınav tarihleri açıklandı. Kısa bir zaman sonra başlayacak olan 2019 MSÜ başvuruları için ÖSYM tarih bilgisi paylaştı. 2019 MSÜ sınav başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayan askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanıyor ve araştırılıyor. Peki MSÜ sınav sonuçları ne zaman?

MSÜ SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

16 Ocak’ta başlayacak olan sınav başvuruları 27 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Sınav ise 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)’na katılacak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar. Sınav ücreti, başvuru hizmeti ücreti yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.

ÖSYM MSÜ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Saat 10.15’te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 2019 MSÜ Sınava Giriş Yerlerinin sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

* Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),

* Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak.