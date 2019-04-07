MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ soru ve cevapları açıklandı mı?

7 Nisan’da gerçekleşen MSÜ sınavının sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Üniveristesi'nde eğitim almak isteyen adaylar MSÜ sınavına katıldılar. Soru ve cevap anahtarının yayımlanmasının ardından puanlarını hesaplamak isteyen öğrenciler aynı zamanda resmi rakamlar için MSÜ sınav sonuçlarını bekliyor. MSÜ sonuçları 26 Nisan’da açıklanacak fakat soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağı belli değil.

SINAV SONA ERDİ GÖZLER SORU VE CEVAPLARDA

Toplamda 120 soru için adaylara 135 dakika süre tanındı ve MSÜ sınavları gerçekleşti. Sınavda neleri cevapladıkları soruların doğru ya da yanlış olup olmadığını görmek isteyen gençler, ÖSYM'nin yayımlayacağı sınav soruları ve cevaplarına kilitlendi. ÖSYM sınav sorularının ne zaman yayınlanacağı konusunda bilgi vermedi.



MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) sonuçları 26 Nisan 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak.

MSÜ SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU?

Sınavda adaylara 120 soru sorulacak. İkinci aşama sınav sistemine çağrılacakları belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart'ta yapılacak sınavın, temel yeterlilik testi ağırlığında olacağını, Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında toplam 120 çoktan seçmeli soru sorulacağını belirten Canikli, eğitim ve öğretime süresinde başlayabilmek için böyle bir düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Adaylar için, Türkçe'den 40, Sosyal Bilimler (Tarihten 5 soru, Coğrafyadan 5 soru, Felsefeden 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe Sorularından 5 soru) olmak üzere 20 soru, Temel Matematik'ten 40 soru, Fen Bilimleri (Fizikten 7, Kimyadan 7 ve Biyolojiden 6 soru) olmak üzere toplam 20 soru sorulacağı açıklanmıştır.