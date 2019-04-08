MSÜ sınav sonuçları ne zaman? İşte MSÜ soru ve cevapları… | ÖSYM MSÜ soru ve cevap kitapçığı

MSÜ'nün ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Ayrıca öğrenciler sınav sorularını ve cevaplarını da merak ediyor. MSÜ 2019 soru ve cevapları dün ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 MSÜ sonuçları 26 Nisan tarihinde açıklanacak. MSÜ sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı henüz bilinmezliğini korurken MSÜ sonuçlarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası üzerinden ulaşılabilecek. MSÜ ayrıntıları şu şekilde…

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

– Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

– Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

– Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

– Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

MSÜ SINAV SORULARI TIKLA

ÖSYM'den gelen açıklama şöyle: “07 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2019-MSÜ) Temel Soru Kitapçıklarına,sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Nisan 2019 tarihinde saat 14.30’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.”