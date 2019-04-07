MSÜ sınav soruları ve cevapları yayınlandı!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından düzenleniyor. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nden TC kimlik numarası ve şifre ile MSÜ sınav soruları ve cevapları öğrenilebiliyor. İşte MSÜ sınavı hakkında son gelişmeler…

MSÜ SINAV SORULARI TIKLA

ÖSYM’den gelen açıklama şöyle: “07 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2019-MSÜ) Temel Soru Kitapçıklarına,sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Nisan 2019 tarihinde saat 14.30'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.”