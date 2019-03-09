MSÜ sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne kadar sürecek?

Milli Savunma Üniversitesi’de eğitim almak isteyen adaylar MSÜ başvurularını tamamlayarak sınavı beklemeye başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi için Nisan ayında 2019-MSÜ düzenlenecek.MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019’da 2019-MSÜ düzenlenecek.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

7 Nisan 2019’daki sınav, tüm il merkezlerinde gerçekleştirilecek, sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.

Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.