Mühendis titizliğiyle eğitimde 91 yıldır ilkleri inşa ediyorlar

Cumhuriyet'in 96. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye'de, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı nesiller yetişmesine katkısıyla tanınan Kültür Eğitim Kurumları Onursal Başkanı Fahamettin Akıngüç, yüreğinin kapılarını SÖZCÜ'ye açtı.

İLK CÜMLESİ AİLE

Türkiye'nin ilk dershanesi olan Kültür Evi'ni 91 yıl önce kuran babası Halil Bey'den devralmanın mutluluğu ve şimdi de kızları Ful, Lale ve Bahar'a devretmenin gururunu yaşayan Akıngüç'ün eğitimle ilgili ilk cümlesi, “Eğitimde, aile çok önemli” oldu.

FAHAM DEDE

Osmanlıca' da, ‘Yegane müracaat edilecek tek şanlı kişi' anlamına gelen isminin hakkını eğitimde verdiği görülen Akıngüç'e, ‘Faham' diye seslenen ilk kişi Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ. ‘Onursal Başkanı' olduğu anaokulundan üniversiteye on binlerce öğrenciye sevgisiyle Faham Dede olmayı başarmış. Eğitimci kimliğiyse, aslında daha doğmadan babasıyla başlıyor.

KURTULUŞ EĞİTİMDE

Osmanlı'nın, İmalat-ı Harbiye Mektebi'ni bitiren babası Halil Akıngüç, bursluluk sınavını da kazanır. Devlet, 1910'da mühendislik okuması için Almanya'ya gönderir. Berlin Üniversitesi'nden 1917'de diploma alıp, yurda döndüğünde ülkesi Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermektedir. Osmanlı-Alman işbirliğiyle yapılan Berlin-Bağdat Demiryolu Hattı'ndaki Eskişehir Lokomotif Fabrikası, sonraki görev yeridir. Fabrika çalışanlarının çocukları için Almanlarla ortak kurulan Türkçe-Almanca eğitim veren Şimendifer Mektebi, Kültür Eğitim Kurumları için ışık olacaktır. Şimendifer yani demiryolu mektebinde öğretmenlik de yapan babası, bazı çocukların okulda bir türlü başarılı olamadığını görür. Almanya'da okurken, zorlanan bazı çocuklara özel ders verildiğini hatırlayan Halil Akıngüç, 1928'de Kültür Evi adıyla ülkenin ilk dershanesini açacaktır. Behice hanımla evlliğinden Perihan ve Turan adında iki kızı ve oğlu Fahamettin doğar. Şimendifer Mektebi'ne Fehamettin'de yazılır. Sonra İstanbul'a taşındıklarında, dershane de Laleli'ye taşınır. Oğul Akıngüç'de babası gibi mühendis olacaktır.

ERBAKAN ÇOK ZEKİYDİ

İTÜ'yü 1943'de kazandığında artık Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan okul arkadaşlarıdır. ‘Hala çok gencim' diye gülen Akıngüç, “Demirel, benden bir üst sınıftaydı. Erbakan sınıf arkadaşımdı. Bir ay beraber oturduk. Bir ayın sonunda girdiği sınavla, üst sınıfa geçti. Çok zekiydi” diyor. Okul sonrası, 62. yılını kutladıkları Gül hanımla evlenir. 1950'de mezun olup, 10 yıl mühendislik yapar. 1960'da Bahçelievler'de ilk kolejini açar. O günü heyecanla, “Madem patron benim, müdür de benim, öğretmen de diye tebeşiri elime aldım” diye anlatıyor. Kültür 2000 Koleji, 2 ilkokul, 2 lise, 1 fen lisesi ve 6 anaokulu derken, 60 yıl önce kurulan kolejler 1997'de açılan üniversiteyle zirve yapar. Mühendis sistematiğiyle elinde kağıt kalem çizerek konuşuyor. Okullarda, öğrenci odaklı eğitimi başlatan da, ilk rehberlik servislerini kuran da, ilk kez okula psikolog alan da, İngilizce dil laboratuvarlarını kuran da o olacaktır.

“HANGİ KIZINI SEVİYORSUN?”

İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı kızı Dr. Bahar Akıngüç Günver, Başkan Yardımcısı Ful Akıngüç Över ve Kültür Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanlığı Lale Akıngüç'le gurur duyuyor. ‘En çok hangi kızını seviyorsun?' diye kendisine çok sorulduğunu gülerek anlatan Fahamettin Hoca, “Hangisi o an yanımdaysa, en çok onu seviyorum” diyerek, Bahar hocaya göz kırpıyor.

NAZIM HİKMET HAYRANI

TÖS'ü destekleyen sol eğilimli, demokrat bir aydın olan Akıngüç' ün kurduğu okullara parayı bastıran herkes giremiyor. Atatürkçü, laik, sosyal demokrat kimlik ve sanata düşkünlük kampüste çok net görülüyor. Nazım Hikmet'in, ‘Yaşamaya Dair' şiirinden yola çıkıp, 70'inde kampüse bir de zeytin ağacı dikmiş. Fazıl Say hayranı, konserlerini kaçırmıyor.

“ZİYA İYİ ÇOCUKTUR AMA…”

MEB Ziya Selçuk için, “Ziya iyi çocuktur ama…” diye söze başlayan Akıngüç, “Müfredatta 1923'lerde yakalanan yüksek ivme sonraki yıllarda kötüleşti. Eğitim diye şu an yapılan bilimsel değil. Tepedekiler, sıkıntıları çözmek için önce öğretmenin sıkıntısına eğilmeli. Türk eğitim sistemi şu anda kötü değil ama çok iyi demekte yanlış” diyebiliyor.

BENİM BABAM

İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver babasını; “Yaşamımda anlaması kolay, anlatması zor yegâne insan. Açık, net ve doğrudan konuşur. Lafı dolandırıp, eğip bükmez. Sınırları, çizgisi bellidir. Risk sever, cesareti yüreklendirir. Bağnazlığa, yozlaşmaya tahammülü yok. Aymazlık, kibir ve küstahlığa katlanamaz. Mizah duygusu güçlü, kavrayış hızı büyüleyicidir. Karşıt fikirleri, ezber bozanları destekler, cesaret verir” diye anlattı.