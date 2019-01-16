Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi!

Nevşehir'de etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri karla kaplanan cadde ve sokaklarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Binlerce öğrenci yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Nevşehir Valiliği, konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Nevşehir’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, “İl genelinde yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile personellerimiz de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Kentte gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaz örtüyle kaplanan kentte yaşam zorlaştı. Kar nedeniyle okulların bugün 1 gün süreyle tatil edildiği kentte belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, ana yollar başta olmak üzere cadde, bulvar ve mahallelerde trafik akışının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktalarına yem ve mama bıraktı.

DHA