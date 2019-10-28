ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 84. dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları…

Özel Güvenlik olarak iş hayatına devam etmek isteyen adaylar için düzenlenen ÖGG sınav sonucu için kısa bir süre kaldı. ÖGG sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde erişime açılacak. İşte ÖGG hakkında merak edilenler…

ÖGG SINAV SONUÇLARI 8 KASIM’DA

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ÖGG sınav sonuçlarının 8 Kasım’da açıklanacağını duyurdu.

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NASIL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLABİLİRSİNİZ?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği sınavdan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanılıyor. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

– Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

– Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

– Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.