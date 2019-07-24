ÖGG sınavı ne zaman? İşte EGM sınav takvimi ve Özel Güvelik Görevlisi sınav tarihleri…

Görevli bulundukları kurumda asayişi sağlamakla görevli Özel Güvenlik Görevlileri, güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilk yardım, narkotik ve silahlar konusunda özel eğitim alırlar. Eğitimini tamamlayan adaylar sertifila alırlar. Ayrıca her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG sınavı yapılır. Yılda 6 kez yapılan bu sınavdan en az 60 puan alan adaylar ÖGG olmaya hak kazanırlar. EGM’nin yayınladığı takvime göre bu yıl 3 ÖGG sınavı daha yapılacak. İşte Özel Güvenlik Görevlisi sınav takvimi…

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik olmak amacıyla alınan eğitim adayları yakından ilgilendiren sınav tarihleri aşağıdaki gibidir. İlk girişte sınavı kazanamayanlar birbirini takip eden sınavlara sınav harcı ödeyerek girebilir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV TAKVİMİ

ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM VE 59.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 19 Temmuz 2019 Cuma 25 Ağustos 2019 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 13 Eylül 2019 Cuma 20 Ekim 2019 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 01 Kasım 2019 Cuma 08 Aralık 2019 Pazar

B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 17 Mart 2019 Pazar

C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 28 Temmuz 2019 Pazar

A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 15 Eylül 2019 Pazar

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 10 Kasım 2019 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 30 Nisan 2019 Salı

HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK 20 Haziran 2019 Perşembe

ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI Mayıs/Haziran 2019