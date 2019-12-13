Öğrenciler neden ders çalışmıyor? Ders çalışma önerileri…

Büyük ümitlerle başlayan eğitim öğretim yılları birçok ebeveyn ve öğrenci için iyi sonuçlanamıyor. Özel dersler, etütler, öğrenci danışmanlıkları gibi ek desteklere harcanan zaman ve finansal kaynakların karşılığı bir türlü tam olarak alınamıyor. Yaşanan başarısızlık da çoğu zaman ebeveynler tarafından öğrencinin ders çalışmamasına bağlanıyor. Peki çocuklar neden ders çalışmıyor?

KİŞİSEL HEDEFLER ÖNEMLİ

Dilek Yücedağ, öğrencilerin kişilik özelliklerine bağlı olarak hedeflerinin oluşmamasının ders çalışma alışkanlığını olumsuz etkilediğini söylüyor. “Öğrencilerin sadece akademik profilden var olmadığını bilmek gerekiyor. Onların kişisel gelişimini ön plana alarak ders çalışma programlarının yapılması ve hedeflerinin belirlenmesi önemli” diyen Yücedağ, şu değerlendirmeleri yapıyor: “Asıl mesele, çocuklarınızın psikolojik kimliğini belirlemek… Sahip olduğu potansiyeller ve potansiyel risklerini ortaya çıkarmak gerekiyor. Böylelikle kişisel hedeflerini oluşturmalarına imkan sağlanabilir.”

EK DESTEKLER İŞE YARAMAYABİLİYOR

Çoğu öğrencilerde ders çalışma davranışı yeterli düzeyle alışkanlık boyutuna taşınamamış durumda. Aslında her eğitim öğretim yılında okullar verimli ders çalışma yöntemlerini müfredatlarına alıyorlar. Bu yetmiyor; ebeveynler tarafından kendi bütçe ve beklentileri doğrultusunda, özel dersler, etüt merkezleri, öğrenci danışmanlıkları gibi ek destekler de aldırıyorlar. Harcanan emek ve paraya bağlı olarak öğrenciden akademik başarı beklentisi yükseliyor. Sene içinde ya da sonunda öğrencinin akademik profiline bakıldığında ise başarı hedeflerinin tutmadığı görülüyor. Sonuç öğrenciden ziyade okul ve ebeveynleri üzüyor. Gelinen noktada ise “Öğrenci hala ders çalışmıyor?” sonucuna varılıyor.

GERÇEKÇİ OLMAK ŞART

Öğrencilerin kişisel gelişimi ön plana alınarak programların yapılmasının önemli olduğunu savunan Yücedağ, “Ders çalışma çalışkanlığını kazandırmanın püf noktası, öğrenciye kimliği hakkında gerçekçi bilgiler vermektir. Bu yapılmazsa, hayalleri olan ama hedefleri olmayan bir gençlik karşımıza çıkıyor” diyor.