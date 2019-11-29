Öğretmen yok imam çok

Deniz Feneri Derneği'ne okullara serbestçe girme, eğitim verme, öğrencileri okul dışına çıkarma ve görüntü alma hakkı tanınması mahkemelik oldu. Tepki çeken protokolün iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Eğitim Sen, Danıştay'a dava açtı.

DANIŞTAY'DA DAVA AÇILDI

Sendikanın, dava dilekçesinde önemli bir ayrıntı dikkat çekti. MEB, öğretmenlere dersine girdiği öğrencinin dahi tek bir kare fotoğrafını çekmesini yasaklıyor. Bu protokolle, Deniz Feneri Derneği'ne ders verme dışında ayrıca öğrenci fotoğraf ve kamera çekim izni de verildiği tespit edildi. Sendikanın daha önce TÜGVA için benzer ayrıcalıklar sağladığı iddiasıyla açtığı protokol iptali davası Danıştay'da devam ederken önceki gün de Deniz Feneri Derneği'ne dava açıldı. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Okullara, çok sayıda isimle dernekler ve vakıflar giriyor. Kim ne yapıyor? Bilmiyoruz. MEB, dernek ve vakıflarla protokollerini bir an önce sonlandırmalı. Bu protokoller açıkça Anayasa ihlalidir” diye konuştu.

ÇOCUK HAKLARI İSTİSMARI

Başkan Aydoğan, “Okullara giren dernek ve vakıfların ortak özelliği neredeyse yöneticilerinin tamamının imam hatip veya ilahiyat mezunu olmasıdır. Bu durum, pedagojik formasyonu olan öğretmenlere de öğrencilere haksızlık. Öğrencilerin, bilimsel laik eğitim almaları engelleniyor. Bu kişiler kim? Hangi hakla ve yetkiyle okullara girip öğrencilerin görüntü ve videolarını çekme izni veriliyor? Bu da başlı başına bir çocuk hakları istismarıdır” diye uyardı.

ORTAK NOKTA İMAM HATİP

MEB'in protokol yaptığı Deniz Feneri Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın yöneticilerinin neredeyse tamamının imam hatip kökenli olması dikkat çekti.

Deniz Feneri Derneği

Başkan Av. Mehmet Cengiz: Lisesi bilinmiyor. İ.Ü. Hukuk mezunu.

Genel Sekreter Ali Karayılan: Erzurum İmam Hatip ve Marmara İlahiyat.

Y.K Üyesi Hüseyin Cerrahoğlu: Samsun İmam Hatip Lisesi, MÜ İletişim, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü

Y.K Üye Faruk Durmuş: İmam hatip mezunu. Üniversiteyi de Şam'da okumuş.

Y.K Yedek Üye Mustafa Torun: Çanakkale İHL, Malezya İslam Üniversitesi Y.K Yedek Üye Osman Acun: Amasya İHL, İ.Ü Arap Dili ve İlahiyat.

Y.K Yedek Üye Dr. Faruk Kenger M.Ü İlahiyat. Maarif Vakfı yöneticisi.

Y.K Yedek Üye Ammar Çetin: Güngören İHL, İşletme, İkram Turizm, Suudi Arabistan sorumlusu.

TÜGVA Vakfı

Başkan Enes Eminoğlu: Eyüp Lisesi, İngiltere'de İşletme, Anadolu Üniversitesi'nde İlahiyat okumuş.

Ortaokul Erkek Sorumlusu Fatih Yüksel: Şuşehri K.Ayan Anadolu Lisesi. Çevre Mühendisi. İSTAŞ'da çalışıyor.

Lise Erkek Koordinatörü Okan Özer: Tarsus İHL. Üniversite İşletme.

Üniversite Koordinatörü Beytullah Çiçen: Bağcılar Anadolu Lisesi, Gıda Mühendisi ve Helal Gıda Eğitimcisi.

Ortaokul Hanım Sorumlusu Nezire Erbasan: Zeytinburnu İHL ve İstanbul İlahiyat mezunu.

Lise Hanım Sorumlusu Sena Dalyan: Kağıthane İmam Hatip Lisesi, Mimar Sinan Sosyoloji.