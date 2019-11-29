Öğretmene kırmızı halı

25 yıllık eğitimci Müdür Kıray, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün ara tatile ve haftasonuna denk gelmesi üzerine harekete geçti. 34 öğretmenin görev yaptığı 700 öğrencili okulda öğrenci ve öğretmenleri mutlu etmek için velilerle işbirliği yapıldı.

SIR GİBİ SAKLANDI

Yeni döneme yüksek motivasyonla girilebilmesi için Müdür Kıray, Okul Aile Birliğini hareket geçirdi. Öğretmenler odası ve koridorlar Atatürk'ün sözleri, balonlar ve tüllerle süslendi. Okulun tek kuruşu harcanmazken, öğretmenlere de duyrulmadı.

Öğretmenler sevindi

Müdür Kıray, protokole serilmesine alışkın olunan kırmızı halıyı, Türkiye'de ilk kez öğretmenler için serdi. Protokol için başka bir okulda bekletilen halı ödünç alındı. Yemekler hazırlandı. Tüm öğretmenlere saat hediye alındı. Sonra da Müdür Kıray, 34 öğretmenini kırmızı halının başında çiçeklerle karşıladı.