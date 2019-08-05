Öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvuruları başladı!

MEB’in açıkladığı takvime göre öğretmenlerin eş durumu, sağlık, güvenlik, engellilik gibi nedenlerle mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu bugün itibariyle başladı, 9 Ağustos saat 17.00'ye kadar devam edecek başvurular iki aşamalı olarak alınacak. Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacak.

MAZERETE BAĞLI ATAMA BAŞVURUSU

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ

MEB takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak.

Tercihler 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

Tebligat ve İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.