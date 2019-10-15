YÖK Başkanı Saraç’a, Cibuti’den ‘Liyakat Nişanı’

Cubiti Cumhurbaşkanı bu çabaları nedeniyle YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı, ‘Devlet Liyakat Madalyası'yla ödüllendirildi. Cibuti'den, Türkiye'ye üniversite eğitimine gelen öğrenci sayısının da son 4 yılda 15 kat artarak, 52'den 767'ye yükseldiği ortaya çıktı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cibuti ile yükseköğretim alanındaki ilişkilerin gelişmesine, Cibuti'nin yükseköğretim alanında ilerlemesine yaptığı katkılar dolayısıyla Cibuti Cumhurbaşkanı tarafından “Liyakat Nişanı” ile ödüllendirildi.YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er'de İkinci Derece Liyakat Nişanı aldı. Ödüller Cibuti'de düzenlenen bir törenle, Başkan Saraç ve Prof. Dr. Er'e Cibuti Cumhurbaşkanı adına Cibuti Başbakanı Abdulkadir Kamil Muhammed tarafından verildi.

YÖK BAŞKANINA DEVLET NİŞANI

Cibuti Başbakanlığı'nda yapılan törende konuşan Başbakan Abdulkadir Kamil Muhammed, Cibuti'nin her alanda kalkınmasında Türkiye'nin özel bir yeri olduğunun altını çizdi. Cibuti'nin yükseköğrenim görmüş nitelikli insan gücüne sahip olabilmesi için YÖK Başkanı Saraç'a katkıları için teşekkür eden Başbakan Muhammed daha sonra liyakat nişanını taktı.

“TÜRKİYE DESTEĞE DEVAM EDECEK”

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ta Cibuti Cumhuriyeti'nin son yıllarda her alanda kaydettiği gelişmeden büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Saraç, Cibuti'nin kalkınma hamleleri için ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirilmesinde Türkiye'nin Cibuti'ye destek olmaya devam edeceğini kaydetti. YÖK Başkanı Saraç, 2015 yılında Cibuti'nin Türk yükseköğretim sisteminin birikimlerinden yararlanabilmesi için bir inisiyatif başlatmış, bu bağlamda Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı ile bir anlaşma yapılmıştı.

MÜHENDİSLİK VE TIP EĞİTİMİ

Yeni kurulan Cibuti Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi'nin yapılandırılması için İstanbul Teknik Üniversitesini (İTÜ), tıp eğitiminde alanında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), mesleki eğitim alanında da Çankırı Karatekin Üniversitesini görevlendirilmişti. Öte yandan Türkiye'de 4 yıl önce sadece 52 Cibutulu öğrenci varken bu sayı 15 kat artarak 767'ye kadar yükseldi. Türkiye, Cuibutili öğrenciler tarafından Fransa'dan sonra en çok tercih edilen ikinci ülke oldu. Son 3 yıldır İTÜ'lü bir grup akademisyen Cibuti Üniversitesi'nde Elektirik ve İnşaat Mühendisliği alanlarında eğitimler veriyordu. Bu yıl ilk defa mühendislik alanında 44 mezun verildi.