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Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor' dedi. Muş, ayrıca 4+2 olan sürecin 3+1 yıl olarak düzenleneceğini söyledi.
15:31 -
17 Haziran 2019
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Eğitim
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Muş
Son güncelleme:
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15:38
17.06.2019
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