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Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor' dedi. Muş, ayrıca 4+2 olan sürecin 3+1 yıl olarak düzenleneceğini söyledi.

15:31 -
Haberler Eğitim
Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor
Son güncelleme: android-time 15:38 17.06.2019
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