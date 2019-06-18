Okula başlama yaşı kaç olacak? Okula başlama yaşı yükseliyor

AKP’li milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifine göre ilkokula başlama yaşı yükseliyor. Peki teklife göre ilkokula başlama yaşı kaç olacak? İşte okula başlama yaşı teklifiyle ilgili detaylar…

OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLACAK?

Teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenleniyor. Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.

İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKLE İLGİLİ DÜZENLEME

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Teklife göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığının iznine bağlı olmaya devam edecek. Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olacak. Mevcut düzenlemede, Milli Eğitim Bakanlığı bu gibi yurt ve kurumları tespit edeceği esaslara göre denetlerken, teklifle denetim görevi ilgili bakanlıklara veriliyor.

Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.