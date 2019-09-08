Okula başlamaya hazır mısınız?

Okulun ilk günü yalnızca çocuklar için değil, çocukları okula ilk defa başlayacak ebeveynler için de birçok duygunun bir arada yaşandığı büyük bir gündür. İşte ebeveylerin bu büyük gün için yapmaları gerekenler…

Çocuğunuza okul ortamını tanıtın: Çocuğunuzun okula hazırlanması için okul ihtiyaçlarını birlikte alın, onun seçmesine izin verin. Okul açılmadan önce bir kaç kere okulu ziyaret etmek, öğretmenleri ile tanışmasına imkan sunmak ve okulda yapacağı aktivelerle ilgili çocuğunuzu bilgilendirmek çocuğun aklındaki belirsizliklerin ortadan kalkmasına ve okula alışma sürecinin hızlanmasına yol açacaktır.

Yeme ve uyku düzeninizi değiştirin: Çocuğunuzun okul düzeninde sorun yaşamaması adına uyku ve yemek saatlerini okullar başlamadan düzenlemeye başlamanız gerekir.

Okulun ilk günüyle ilgili bilgilendirin: Okulun ilk günü neler yapacağınızı çocuğunuza daha önceden anlatmaya başlayın. Okula nasıl gideceğinizi, okulda neler yapacağını ve okuldan onu ne zaman alacağınızı anlatın. Kendi ilkokul günü anınızı çocuğuna anlatıp onun alışma sürecine yardımcı olabilirsiniz.

Sakin olun ve vedalaşın: Okulun ilk günü sizin nasıl hissettiğiniz ve duygularınızı kontrol etme becerileriniz çocuğunuzun nasıl bir tutum içerisinde olacağını etkileyecektir. Sakin olmanız ve çocuğunuza cesaret veren cümleler söylemeniz onun da sakinleşmesine ve sizden rahat bir şekilde ayrılmasına olanak tanıyacaktır. Okulda öğretmeni ile tekrar tanıştırdıktan hemen sonra, vedalaşmayı kısa tutun. Bu süreci ne kadar uzatırsanız, vedalaşmanız o kadar zorlaşır.

Onu eleştirmeyin: Çocuğun en güven duyduğu ortamdan belirsizliklerle dolu bir ortama gitmesi kaygı vericidir. Onunla kaygısı hakkında konuşun. Kesinlikle kaygısını küçümsemeyin ve eleştirmeyin. Onu anladığınızı belirtip güven vermeniz gerekir. Onu beklediğiniz yeri ona gösterip, onu bekleyeceğinizi söyleyip sakinleşmesine yardımcı olun.