Okullar ne zaman açılacak? 2019 yaz tatili ne zaman bitecek?

Yaz tatili tadını çıkaran öğrenci ve veliler bir yandan da okullar ne zaman açılacak merak ediyor. Okula başlama yaşı, ara tatiller gibi yeni düzenlerin yanı sıra teneffüs süreleri gibi değişikler öğrencileri 2019-2020 eğitim döneminde bekliyor. Peki yaz tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 9 EYLÜL 2019’DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

TENEFFÜS SÜRESİ UZADI

Yapılan değişiklikte, “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı. 66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.