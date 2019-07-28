Okullar ne zaman açılacak? 2019 yaz tatilinin bitiş tarihine kaç gün kaldı?

Uzun maratonu bitiren öğrenciler yaz tatilinde dinlenecek ve okulların yeniden açılmasını bekleyecek. Peki yaz tatili ne zaman bitecek? 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Yani yaz tatili de 15 Eylül 2019’da bitecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.