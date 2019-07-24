2019’da ara tatil tarihleri belli oldu mu? Yaz tatili ne zaman bitecek okullar ne zaman açılacak?

Yeni eğitim öğretim tatili sistemiyle birlikte, okullar ne zaman açılacak sorusunun yanında, ara tatiller ne zaman olacak sorusu da merak ediliyor. Öğrenciler büyük bir heyecanla yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcını bekliyor ve okullar ne zaman açılacak sorusunun soruyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılına 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Yani yaz tatili de 15 Eylül 2019’da bitecek.

OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH VE ARA TATİL TARİHLERİ

Okullar 9 Eylül 2019’da açılacak.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde olacak.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

6-10 Nisan 2020’de ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da bitecek ve yaz tatili başlayacak.

TENEFFÜS SÜRESİ UZADI

Yapılan değişiklikte, “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı. 66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.

HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ ERKEN BAŞLAYACAK

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.