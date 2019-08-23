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Okullar ne zaman açılacak? 2019’da ilk ara tatil ne zaman?

Okullar her yıl Eylül ayının ikinci haftasında yeni eğitim ve öğretim hayatına başlıyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlangıç tarihi kadar, bu sene yeni başlayacak olan ara tatil düzeni de dikkat çeken konulardan. Peki 2019 Okullar ne zaman kapanacak ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı tarih...

08:20 -
Haberler Eğitim
Okullar ne zaman açılacak? 2019’da ilk ara tatil ne zaman?

Milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim döneminde “okullar ne zaman açılacak, 2020 ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün olacak sorusuna cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimiyle okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

ARA TATİL TARİHLERİ

Okullar 9 Eylül 2019’da açılacak.
18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.
Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde olacak.
İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
6-10 Nisan 2020’de ikinci ara tatil verilecek.
13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da bitecek ve yaz tatili başlayacak.

MEB yaz tatilinin biteceÄi tarihi duyurdu! Okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak?

OKULLARDA TENEFFÜS SÜRESİ UZADI

Yapılan değişiklikte, “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı. 66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.

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