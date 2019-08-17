Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller hangi güne denk geliyor?

Okullar her yıl Eylül ayının ikinci haftasında yeni eğitim ve öğretim hayatına başlıyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlangıç tarihi kadar, bu sene yeni başlayacak olan ara tatil düzeni de dikkat çeken konulardan. 2019'da ara tatiller ne zaman olacak sorusu geçtiğimiz aylarda cevap buldu. İşte okulların açılacağı tarih ve ara tatil tarihleri…

ARA TATİL TARİHLERİ

Okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde olacak.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da bitecek ve yaz tatili başlayacak.

OKULLARDA TENEFFÜS SÜRESİ UZADI

Yapılan değişiklikte, “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı. 66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.