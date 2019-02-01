Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönemin başlangıç tarihi… Yaz tatili ne zaman?

Yarıyıl tatilinin bitmesine çok az bir zaman kala öğrenciler ikinci dönem için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Tatilin biteceği için üzülen öğrenciler, okulların başlayacağı net tarihi araştırıyorlar. Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönemin başlangıç tarihi öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor ve yeni dönem hazırlıkları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takviminde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017‘de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 16 EYLÜL 2019’DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.