Okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin biteceği gün…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi belli olamasa da MEB okulların ne zaman açılacağı belli oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak yani okullar 9 Eylül’de açılacak. Yani yaz tatili de 8 Eylül 2019’da bitecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.