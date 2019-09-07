Okullar ne zaman açılacak? Okullar bu hafta mı açılıyor?

Yaz tatilinin sonu geldi ve okulların açılmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Bu yıl MEB bir değişikliğe giderek ara tatil sistemini değiştiriyor. Peki yaz tatili ne zaman bitecek? 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Yani yaz tatili de 9 Eylül 2019'da bitecek…

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI

Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.