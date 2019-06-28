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Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili bitiş tarihi belli oldu! 2019 2020 eğitim takvimi…

Okul hazırlıklarını erkenden tamamlamak isteyen veliler tatil ne zaman bitecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Okular ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile yanıt buldu. Peki, 2019'da okullar ne zaman açılacak?

19:24 -
Haberler Eğitim
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili bitiş tarihi belli oldu! 2019 2020 eğitim takvimi…

Geçtiğimiz haftalarda tatile çıkan öğrenciler okullların ne zaman açılacağını merakla araştırıyor. Okul tatili ne zaman bitecek sorusunu soran veliler ve öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim dönemine hazırlıklarının tamamlamak için okulların açılacağı tarihi öğretmen istiyor.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 16 EYLÜL 2019'DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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