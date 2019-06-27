Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB tarihi duyurdu…

Öğrenciler yaz tatilinin ilk günlerinde olmasına rağmen okulların açılacağı tarihi araştırıyor, bir yandan da yaz tatili uzar mı diye merak ediyor. Peki 2019'da okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 16 EYLÜL 2019’DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.