Okullar ne zaman açılıyor? İşte 2019 yaz tatili bitiş tarihi!

Öğrenciler yaz tatiline başladı. Kimi dinlenerek kimi ise çalışarak tatilini geçiriyor. Okul hazırlıklarını erkenden tamamlamak isteyen veliler tatil ne zaman bitecek sorusunun yanıtını araştırıyor.

2019 2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 9 EYLÜL 2019’DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.