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Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor?

2020 yılı sömestr tatili için geri sayım başladı. Karnesini alarak 15 tatile çıkmak isteyen öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemini de tamamlayacak. MEB, okullar ne zaman 15 tatile girecek sorusunun yanıtını açıkladı. İşte okulların kapanacağı tarih...

08:21 -
Haberler Eğitim
Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor?

Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kala yoğun sınav temposundan bunalan öğrenciler, “okullar ne zaman 15 tatile girecek” sorusunu cevabını sorguluyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr ne zaman?

MEB TAKVİMİNE GÖRE ARA TATİL VE SÖMESTR TARİHLERİ

SÖMESTR NE ZAMAN? 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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