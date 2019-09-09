Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman?

Okulların kapacağı tarih yeni eğitim döneminin ilk haftasında hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. Peki okullar ne zaman kapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.