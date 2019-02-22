Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Yarıyılın sonuna doğru yaklaşırken okullar ne zaman kapanacak merak edilmeye başlanıyor. Yılın stresini atmak için yaz tatilinin fırsatını kollayan öğrenciler için MEB yaz tatilinin tarihini belirledi. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2019 Yaz tatili ne zaman başlayacak?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Yaz tatili için geri sayım sürüyor. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

3 AYLIK YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Daha önceden yaz tatiline ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir” demişti.