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Okullar ne zaman kapanıyor? Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

Sömestr tatili, 2020 yılına yaklaştıkça öğrenciler ve veliler tarafından daha çok araştırılmaya başlandı. Eylül ayından beri çalışmalarının sonuçlarını karneleri ile alacak öğrenciler eğitim öğretim yılının yarısını tamamlayacak. Peki, 15 tatili ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

07:44 -
Haberler Eğitim
Okullar ne zaman kapanıyor? Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

Öğrenciler ile veliler sabırsızlıkla beklediği 15 tatil geri sayım başladı. Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kala yoğun ders temposundan bunalan öğrenciler, “okullar ne zaman yarı yıl tatiline girecek” sorusunu cevabını sorguluyor. Peki, sömestr ne zaman başlayacak?

MEB TAKVİMİNE GÖRE ARA TATİL VE SÖMESTR TARİHLERİ

SÖMESTR NE ZAMAN? 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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