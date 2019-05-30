Okullar ne zaman tatil olacak? İşte okulların kapanacağı tarih…

Öğrenciler yaz tatili için geri sayıma başladı. Yaz tatili ne zaman sorusunun yanıtı Google’dan araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 Eğitim Öğretim takvimini açıklamıştı. Peki okullar ne zaman kapanacak?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.