Okullar ne zaman tatil olacak? Merakla beklenen yaz tatili ne zaman başlıyor?

Öğrenciler eğitimlerine devam ederken bir yandan da yaz tatilini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusunun yanıtını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Peki 2019 yaz tatili ne zaman başlayacak?, okullar ne zaman kapanacak? İşte merak edilen soruların cevapları…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrenciler ikinci dönemin bitmesi ile üç ay tatil yapacak. Peki yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapacak? 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 16 EYLÜL 2019'DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİ?

Öğrenciler yaz tatilini, yoğun ders ve sınav temposundan sonra ders çalışmadan geçirmek isterken veliler ise çocuklarının akademik birikimlerini unutmadan tekrar ederek değerlendirmelerini bekliyor.

Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili yaklaştı. Ancak öğrencilerin ve velilerin uzun yaz tatili beklentisi birbiriyle uyuşmuyor. Sınav stresi ve yoğun ders temposundan çıkan öğrenciler yaz tatili boyunca hiç ders çalışmadan sürekli televizyon izleyerek, bilgisayar başında zaman geçirmek istiyorlar. Velilerin bu süreçte çocuklarına karşı baskıcı tavır sergilememesi gerekiyor. Ebeveynlerin çocuklarının yoğun ve yorucu bir eğitim öğretim hayatından çıktığının bilincinde olmaları gerekiyor.

Yaz ayları çocukların kendilerini sanat, spor ve sosyal açıdan geliştirebilmeleri için bir fırsat. Veliler tatil döneminde çocuklarını yetenekleri doğrultusunda çalışmalara yönlendirmeli.