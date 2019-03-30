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Okullar tatil mi? 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi MEB açıkladı!

31 Mart seçimleri için yurdun her yerindeki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı. Öğrenci ve veliler ise 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi merak ediyor. MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart seçimlerinden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil ilan edildi. Peki 1 Nisan çalışanlar ve memurlar için de tatil mi?

20:09 -
Haberler Eğitim
Okullar tatil mi? 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi MEB açıkladı!

1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna yanıt arayan öğrenciler ve veliler için beklenen yanıt MEB’ten geldi. MEB tarafından açıklanan bilgiye göre 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla Bakanlığa bağlı tüm eğitim kurumlarının 1 Nisan'da tatil edildiği duyuruldu.Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 81 valiliğe gönderilen yazıda; eğitim kurumlarının pazar günü yapılacak yerel seçimler için hazırlandığı bildirildi. Seçimlerin özelliği nedeniyle oy sayım işleminin akşam geç saatlerde bittiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edilmiştir.”

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SEÇİM SONRASI NEDEN OKULLAR TATİL EDİLİR?

Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Sayım aşaması geç saatlere kadar sürebilmektedir. Seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için düzenin eski haline getirilmesi gerekir. Fakat bunun için yeterli süre bulunamamaktadır. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmektedir.

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.

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