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Okullar tatile giriyor! Ara tatil ne zaman? İşte 2019-2020 ara tatil tarihleri…

Milyonlarca öğrenci ara tatil için gün sayıyor. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Ara tatil, eğitime verilmiş bir ara değildir. Bu bir hafta, çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle, değerlerimizle buluşması için bir fırsat. 81 ilin faaliyet listesini hazırladık. Eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan beslenmeye, yaşamdan öğrenmeye gönderiyoruz." açıklamasında bulundu. İşte 2019-2020 ara tatil tarihleri...

18:51 -
Haberler Eğitim
Okullar tatile giriyor! Ara tatil ne zaman? İşte 2019-2020 ara tatil tarihleri…

Milyonlarca öğrenci yılın ilk ara tatili için geri sayıma başladı. Birinci yazılı yoklamaların sona ermesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan öğrenciler haftasonları ile birlikte 9 gün tatil yapacak. İşte 2019-2020 Ara tatil tarihleri…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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